Zuversicht in Europa: mittags Gewinne im Euro STOXX 50

Für den Euro STOXX 50 geht es am Donnerstagmittag aufwärts.

Um 12:10 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,27 Prozent auf 4 382,48 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,800 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,003 Prozent leichter bei 4 370,39 Punkten, nach 4 370,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4 361,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 385,00 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,287 Prozent. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 028,32 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 notierte am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, bei 4 315,31 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 964,72 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 13,65 Prozent zu Buche. Bei 4 491,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 802,51 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 1,32 Prozent auf 31,08 EUR), Eni (+ 1,13 Prozent auf 15,31 EUR), Stellantis (+ 1,12 Prozent auf 19,92 EUR), SAP SE (+ 1,09 Prozent auf 146,12 EUR) und UniCredit (+ 0,89 Prozent auf 25,23 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Ferrari (-1,14 Prozent auf 331,75 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,79 Prozent auf 106,04 EUR), BASF (-0,49 Prozent auf 42,77 EUR), Flutter Entertainment (-0,40 Prozent auf 124,10 GBP) und Allianz (-0,02 Prozent auf 230,95 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 732 428 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 341,846 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,21 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at