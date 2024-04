Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich

Beim SDAX lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 14 527,16 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 119,951 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,011 Prozent schwächer bei 14 516,34 Punkten in den Handel, nach 14 517,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 14 527,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 511,61 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,39 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.03.2024, bei 13 824,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.01.2024, wies der SDAX 13 395,48 Punkte auf. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 11.04.2023, einen Wert von 13 168,15 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,11 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 14 633,85 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 230,25 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,92 Prozent auf 1,06 EUR), Salzgitter (+ 1,44 Prozent auf 25,40 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,35 Prozent auf 7,51 EUR), AUTO1 (+ 1,20 Prozent auf 5,06 EUR) und STO SE (+ 1,05 Prozent auf 153,80 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil ADTRAN (-3,70 Prozent auf 4,94 USD), Mutares (-2,39 Prozent auf 40,80 EUR), NORMA Group SE (-1,22 Prozent auf 17,78 EUR), Drägerwerk (-1,15 Prozent auf 51,60 EUR) und SYNLAB (-0,76 Prozent auf 10,40 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die AUTO1-Aktie aufweisen. 31 927 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 17,550 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,47 zu Buche schlagen. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 6,95 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at