Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags fester

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,36 Prozent fester bei 3 400,65 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 518,662 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,416 Prozent stärker bei 3 402,44 Punkten, nach 3 388,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 392,65 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 420,29 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,489 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.02.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 353,30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, lag der TecDAX noch bei 3 209,04 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 01.03.2023, mit 3 204,52 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,29 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 436,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 5,54 Prozent auf 58,10 EUR), AIXTRON SE (+ 5,14 Prozent auf 27,00 EUR), Nordex (+ 4,80 Prozent auf 11,03 EUR), HENSOLDT (+ 1,84 Prozent auf 34,32 EUR) und freenet (+ 1,60 Prozent auf 25,34 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil ADTRAN (-3,72 Prozent auf 5,69 USD), CompuGroup Medical SE (-1,50 Prozent auf 28,92 EUR), Nemetschek SE (-1,41 Prozent auf 86,94 EUR), CANCOM SE (-0,81 Prozent auf 27,08 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,70 Prozent auf 112,95 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 394 615 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 201,329 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

