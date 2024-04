Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen

Am Freitag springt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,41 Prozent auf 8 111,74 Punkte an. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,544 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 078,86 Punkten in den Handel, nach 8 078,86 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 136,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 078,86 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 2,73 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 26.03.2024, bei 7 930,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 635,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 852,64 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,05 Prozent. Bei 8 136,52 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell NatWest Group (+ 4,87 Prozent auf 3,04 GBP), Pershing Square (+ 3,30 Prozent auf 39,65 GBP), Ashtead (+ 3,13 Prozent auf 59,40 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 2,59 Prozent auf 19,02 GBP) und Burberry (+ 2,40 Prozent auf 11,72 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil ConvaTec (-6,02 Prozent auf 2,59 GBP), Ocado Group (-1,79 Prozent auf 3,56 GBP), Pearson (-1,59 Prozent auf 9,76 GBP), Entain (-1,41 Prozent auf 7,98 GBP) und Intertek (-1,17 Prozent auf 48,90 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 36 038 488 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217,401 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,14 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at