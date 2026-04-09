Zuversicht in New York: NASDAQ Composite im Aufwind

Am Donnerstag legt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,73 Prozent auf 22 800,44 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,050 Prozent auf 22 646,35 Punkte an der Kurstafel, nach 22 635,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 22 836,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 529,21 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,92 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, lag der NASDAQ Composite bei 22 695,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 671,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 17 124,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,87 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Richardson Electronics (+ 24,74 Prozent auf 14,67 USD), Hooker Furniture (+ 13,13 Prozent auf 14,99 USD), AXT (+ 13,13 Prozent auf 60,16 USD), Amtech Systems (+ 8,83 Prozent auf 14,18 USD) und American Superconductor (+ 8,36 Prozent auf 35,78 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Innodata (-9,79 Prozent auf 35,95 USD), Autodesk (-9,50 Prozent auf 217,80 USD), Manhattan Associates (-7,90 Prozent auf 122,96 USD), Intuit (-7,85 Prozent auf 358,92 USD) und Akamai (-7,42 Prozent auf 107,39 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 405 043 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,711 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at