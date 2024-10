Zuversicht in Wien: ATX liegt nachmittags im Plus

Der ATX gewinnt heute an Fahrt.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,27 Prozent stärker bei 3 585,86 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 115,345 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,022 Prozent auf 3 576,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3 576,21 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 561,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 591,50 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 0,678 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 614,88 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 09.07.2024, einen Stand von 3 650,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, wies der ATX einen Stand von 3 091,32 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 5,09 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell EVN (+ 1,70 Prozent auf 26,85 EUR), Lenzing (+ 1,04 Prozent auf 34,10 EUR), Verbund (+ 1,03 Prozent auf 73,65 EUR), Andritz (+ 0,87 Prozent auf 64,10 EUR) und BAWAG (+ 0,81 Prozent auf 68,35 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil IMMOFINANZ (-1,52 Prozent auf 16,86 EUR), CA Immobilien (-1,15 Prozent auf 25,68 EUR), Österreichische Post (-0,50 Prozent auf 29,65 EUR), Raiffeisen (-0,29 Prozent auf 17,46 EUR) und DO (-0,27 Prozent auf 150,40 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 112 913 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,396 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,30 Prozent gelockt.

