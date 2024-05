Zuversicht in Wien: Das macht der ATX Prime am Mittag

Der ATX Prime macht am Freitagmittag Gewinne.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,42 Prozent auf 1 864,97 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,014 Prozent tiefer bei 1 856,92 Punkten, nach 1 857,18 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 852,78 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 865,41 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 1,09 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.04.2024, bei 1 758,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wies der ATX Prime 1 716,06 Punkte auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, bei 1 587,23 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 8,81 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 865,41 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 1,81 Prozent auf 8,98 EUR), BAWAG (+ 1,64 Prozent auf 59,05 EUR), UBM Development (+ 1,55 Prozent auf 19,65 EUR), Addiko Bank (+ 1,26 Prozent auf 20,10 EUR) und FACC (+ 1,14 Prozent auf 7,08 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen DO (-1,75 Prozent auf 145,80 EUR), Polytec (-1,37 Prozent auf 3,60 EUR), Vienna Insurance (-0,63 Prozent auf 31,30 EUR), Österreichische Post (-0,63 Prozent auf 31,75 EUR) und Marinomed Biotech (-0,61 Prozent auf 16,40 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 250 211 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,622 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,05 erwartet. Mit 9,19 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

