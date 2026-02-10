ams-OSRAM Aktie
|9,20EUR
|0,24EUR
|2,68%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 13,20 Franken auf "Buy" belassen. Für den Halbleiterproduzenten stehe wohl ein weiteres Übergangsjahr an, schrieb Harry Blaiklock in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden ersten Quartal liege um ein Fünftel unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13,20 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
60,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,43 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,58%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
Analysen zu ams-OSRAM AG
|11:19
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|09:35
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|08:17
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|11:19
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|09:35
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|08:17
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|11:19
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.04.21
|ams-OSRAM Outperform
|Credit Suisse Group
|12.02.20
|ams-OSRAM verkaufen
|Credit Suisse Group
|09:16
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|08:17
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|9,66
|7,81%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:14
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|12:14
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:33
|Fraport Sell
|UBS AG
|11:32
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:28
|Philips Buy
|UBS AG
|11:27
|Kering Neutral
|UBS AG
|11:27
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:19
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|11:19
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:18
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:08
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|grenke Buy
|Warburg Research
|11:07
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:37
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|BP Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:32
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:32
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:31
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|10:28
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:27
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|10:27
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:53
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:16
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|09:15
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|08:57
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|08:54
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|08:53
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:53
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:52
|1&1 Neutral
|UBS AG
|08:52
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|08:49
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets