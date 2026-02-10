ams-OSRAM Aktie

9,20EUR 0,24EUR 2,68%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

10.02.2026 11:19:48

ams-OSRAM Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 13,20 Franken auf "Buy" belassen. Für den Halbleiterproduzenten stehe wohl ein weiteres Übergangsjahr an, schrieb Harry Blaiklock in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden ersten Quartal liege um ein Fünftel unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ams-OSRAM AG Buy
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
13,20 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,24 CHF 		Abst. Kursziel*:
60,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,43 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
56,58%
Analyst Name::
Harry Blaiklock 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

Analysen zu ams-OSRAM AG

11:19 ams-OSRAM Buy UBS AG
09:35 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
08:17 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
06.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG

