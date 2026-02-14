ams-OSRAM Aktie
|9,30EUR
|-0,18EUR
|-1,90%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,30 Franken belassen. Der Halbleiterindustrie-Zulieferer stehe vor einem schwierigen Jahr, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die längerfristigen Aussichten hätten sich aber verbessert./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Hold
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8,30 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8,70 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-4,65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8,53 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,64%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
