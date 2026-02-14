NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,30 Franken belassen. Der Halbleiterindustrie-Zulieferer stehe vor einem schwierigen Jahr, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die längerfristigen Aussichten hätten sich aber verbessert./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



