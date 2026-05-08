ams-OSRAM Aktie
|18,60EUR
|1,25EUR
|7,20%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
08.05.2026 13:12:12
ams-OSRAM Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 13,40 auf 20 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer böten mehr als eine "Mikrochance", schrieb Harry Blaiklock am Donnerstagabend in Anspielung an das Geschäft mit MicroLED./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
20,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,21 CHF
|
Abst. Kursziel*:
23,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,77 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,26%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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