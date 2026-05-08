ams-OSRAM Aktie

18,60EUR 1,25EUR 7,20%
ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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08.05.2026 13:12:12

ams-OSRAM Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 13,40 auf 20 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer böten mehr als eine "Mikrochance", schrieb Harry Blaiklock am Donnerstagabend in Anspielung an das Geschäft mit MicroLED./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
20,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,21 CHF 		Abst. Kursziel*:
23,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16,77 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
19,26%
Analyst Name::
Harry Blaiklock 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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