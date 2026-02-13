ams-OSRAM Aktie
|9,35EUR
|-0,13EUR
|-1,37%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach einem Gespräch mit dem Management mit einem Kursziel von 13,20 Franken auf "Buy" belassen. Der Halbleiterindustrie-Zulieferer stehe vor einem weiteren Übergangsjahr, schrieb Harry Blaiklock am Freitag. Die Bilanz sei aber beruhigend und der Schuldenabbau rechtfertige den Aufwärtstrend der Aktie./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:08 / GMT
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13,20 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
55,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,58 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,85%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
