NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram mit einem Kursziel von 8,30 Franken auf "Hold" belassen. Die Eckdaten für das erste Quartal seien solide ausgefallen, schrieb Janardan Menon am Mittwochabend. Mit der Entwicklungsvereinbarung mit einem großen KI-Photonik-Kunden eröffneten sich die Schweizer möglicherweise den Zugang zum Markt für optische Verbindungen in KI-Rechenzentren. Zudem habe AMS das Potenzial im Bereich Augmented-Reality-Brillen hervorgehoben - Menon vermutet Meta als Kunden./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.