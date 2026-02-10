ams-OSRAM Aktie
|9,24EUR
|0,28EUR
|3,13%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
10.02.2026 09:35:26
ams-OSRAM Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Halbleiter-Unternehmens hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Craig McDowell am Dienstag./rob/edh/ag
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Underweight
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
5,35 CHF
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
8,60 CHF
Abst. Kursziel*:
-37,79%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
8,44 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-36,57%
Analyst Name::
Craig A. McDowell
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse