NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Halbleiter-Unternehmens hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Craig McDowell am Dienstag./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.