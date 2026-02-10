ams-OSRAM Aktie

9,24EUR 0,28EUR 3,13%
ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

10.02.2026 09:35:26

ams-OSRAM Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Halbleiter-Unternehmens hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Craig McDowell am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Underweight
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
5,35 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
8,60 CHF 		Abst. Kursziel*:
-37,79%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
8,44 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-36,57%
Analyst Name::
Craig A. McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

