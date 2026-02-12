ams-OSRAM Aktie
|9,53EUR
|0,68EUR
|7,68%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMS-Osram von 10 auf 11 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Sensorenhersteller liefere ab, was die versprochene Entschuldung und die Fokussierung auf Wachstumsbereiche betrifft, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe aber noch Bedenken hinsichtlich der Automobilkonjunktur und der Situation im Verbraucherbereich./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Equal Weight
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
11,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
8,62 CHF
|
Abst. Kursziel*:
27,61%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
8,68 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,80%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
12:27
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
11.02.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt mittags (finanzen.at)
|
10.02.26
|SIX-Handel SLI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Lichtkonzern ams Osram baut Stellen in Baden-Württemberg ab (dpa-AFX)
|
10.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)