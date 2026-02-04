ams-OSRAM Aktie
|9,47EUR
|0,38EUR
|4,18%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
04.02.2026 08:18:33
ams-OSRAM Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Der Verkauf des Teilbereichs des Sensorikgeschäfts mit nicht optischen Sensoren baue Schulden ab und sorge für eine stärkere Fokussierung, schrieb Analyst Craig McDowell am Dienstagabend./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Underweight
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5,35 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
7,88 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-32,11%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
8,68 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-38,33%
|
Analyst Name::
Craig A. McDowell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
03.02.26
|Infineon übernimmt Teil des Sensorgeschäfts von AMS Osram (dpa-AFX)
|
03.02.26
|ams-OSRAM AG: ams OSRAM sells non-optical analog/mixed-signal sensor business to Infineon for EUR 570 m in cash, reduces pro-forma leverage ratio to 2.5 and is creating the leader in Digital Photonics (EQS Group)
|
03.02.26
|ams-OSRAM AG: ams OSRAM veräußert Teilbereich seines Sensorgeschäfts für 570 Mio. Euro an Infineon, senkt Pro-forma-Verschuldungsgrad auf 2,5 und formt den führenden Anbieter in Digital Photonics (EQS Group)
|
03.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in Zürich: Am Montagnachmittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI mittags in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert mittags (finanzen.at)