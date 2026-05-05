ams-OSRAM Aktie

13,05EUR -0,40EUR -2,97%
ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

05.05.2026 08:30:17

ams-OSRAM Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat AMS-Osram vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,45 Franken belassen. Analyst Craig A McDowell verglich in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen mit den Konsensschätzungen von Vara Research. Mit Blick auf das Auftaktviertel 2026 befinde er sich weitgehend im Einklang mit dem Konsens, was den Umsatz und die bereinigte operative Ergebnismarge betreffe und liege knapp über dem Mittelwert der vom Anbieter von Licht- und Sensorlösungen gegebenen Prognosen. Seine Schätzungen für Umsatz und Ergebnis der Jahre 2026 bis 2028 dagegen lägen unter dem Konsens, der seines Erachtens die Auswirkungen von Veräußerungen und anderen Belastungen für den Gewinn falsch einschätzt./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 13:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Underweight
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
5,45 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
12,31 CHF 		Abst. Kursziel*:
-55,73%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
11,92 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-54,28%
Analyst Name::
Craig A McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:30 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.04.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
01.04.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
13.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
12.02.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
