ams-OSRAM Aktie
|13,05EUR
|-0,40EUR
|-2,97%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat AMS-Osram vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,45 Franken belassen. Analyst Craig A McDowell verglich in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen mit den Konsensschätzungen von Vara Research. Mit Blick auf das Auftaktviertel 2026 befinde er sich weitgehend im Einklang mit dem Konsens, was den Umsatz und die bereinigte operative Ergebnismarge betreffe und liege knapp über dem Mittelwert der vom Anbieter von Licht- und Sensorlösungen gegebenen Prognosen. Seine Schätzungen für Umsatz und Ergebnis der Jahre 2026 bis 2028 dagegen lägen unter dem Konsens, der seines Erachtens die Auswirkungen von Veräußerungen und anderen Belastungen für den Gewinn falsch einschätzt./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 13:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Underweight
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5,45 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
12,31 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-55,73%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
11,92 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-54,28%
|
Analyst Name::
Craig A McDowell
|
KGV*:
-
Analysen zu ams-OSRAM AG
|08:30
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
