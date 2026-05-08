ams-OSRAM Aktie

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WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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08.05.2026 06:14:00

ams-OSRAM Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 5,45 auf 11,80 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Der Leuchten- und Sensorenhersteller habe im ersten Quartal ordentlich abgeschnitten, doch der Hauptgrund für den Kurssprung seien Aussagen gewesen, wonach eine Entwicklungspartnerschaft im Zusammenhang mit Technologien für KI-Rechenzentren schon früher als bislang erwartet kommen und einen größeren Geschäftsbeitrag leisten könnte, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend in seiner Neubewertung. Dies dürfte die Stimmung für die Aktie beflügeln, auch wenn ihm die Gewinne im traditionellen Geschäft wegen des hohen Wettbewerbsdrucks weiter Sorgen machten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Neutral
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
11,80 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
16,27 CHF 		Abst. Kursziel*:
-27,47%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
16,33 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-27,74%
Analyst Name::
Craig A McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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