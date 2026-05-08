ams-OSRAM Aktie
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WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 5,45 auf 11,80 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Der Leuchten- und Sensorenhersteller habe im ersten Quartal ordentlich abgeschnitten, doch der Hauptgrund für den Kurssprung seien Aussagen gewesen, wonach eine Entwicklungspartnerschaft im Zusammenhang mit Technologien für KI-Rechenzentren schon früher als bislang erwartet kommen und einen größeren Geschäftsbeitrag leisten könnte, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend in seiner Neubewertung. Dies dürfte die Stimmung für die Aktie beflügeln, auch wenn ihm die Gewinne im traditionellen Geschäft wegen des hohen Wettbewerbsdrucks weiter Sorgen machten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Neutral
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
11,80 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16,27 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-27,47%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
16,33 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27,74%
|
Analyst Name::
Craig A McDowell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
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|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.26
|ams-OSRAM Buy
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|05.05.26
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|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:14
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
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|01.04.26
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|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
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Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:14
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
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|07.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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