Kontron Aktie
|18,21EUR
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WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
Kontron Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Kontron von 33 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick auf 2026 habe leicht enttäuscht und halte einige Unwägbarkeiten für Anleger bereit, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Kaufen
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Unternehmen:
Kontron
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
18,23 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
18,21 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Armin Kremser
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KGV*:
-
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