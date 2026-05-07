Kontron Aktie
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WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
Kontron Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Kontron auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 31 Euro belassen. Ankeraktionär Ennoconn sei im Begriff, die 30-Prozent-Schwelle zu überschreiten und damit die Abgabe eines Pflicht-Übernahmeangebots auszulösen, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kurs könnte damit künftig bei 23,50 Euro "eine Untergrenze aufbauen". Die Aktie ist seiner Ansicht nach jedoch deutlich mehr wert./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Kaufen
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Unternehmen:
Kontron
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
22,56 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
22,52 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Armin Kremser
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KGV*:
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