Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien des Linzer Technologiekonzerns Kontron, das in Frankfurt notiert ist, von 30,00 Euro beibehalten. Der zuständige Experte Malte Schaumann bestätigte auch das Anlagevotum "Buy".

Warburg erklärte die Entscheidung damit, dass Kontron vergangene Woche enttäuschende Ergebnisse für 2025 und eine schwächer als erwartet ausgefallene Gewinnprognose für 2026 vorgelegt hat. "Das belastet das Vertrauen der Anleger", heißt es. Positiv hervorgehoben wird der gute Auftragsbestand von rund 2,5 Mrd. Euro. Außerdem biete das Management-Szenario für 2030 weiteres Aufwärtspotenzial, das aufgrund der schwachen operativen Leistung in der jüngsten Vergangenheit derzeit nicht berücksichtigt sei.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Research-Analysten 1,38 Euro für 2026 sowie 2,00 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,40 Euro für 2026 und 0,50 Euro für 2026.

Die Kontron-Titel notierten an der Frankfurter Börse am Montag zuletzt mit 18,91 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/mik

ISIN AT0000A0E9W5 WEB https://group.kontron.com/

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