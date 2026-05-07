NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Martin Comtesse zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie enttäuscht von der Umsatzentwicklung und sprach von einem "gedämpften Jahresauftakt". Dies werde aber überschattet von einem potenziellen Übernahmeangebot des Großaktionärs Ennoconn./rob/tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.