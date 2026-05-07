Kontron Aktie

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WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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07.05.2026 12:42:31

Kontron Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Martin Comtesse zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie enttäuscht von der Umsatzentwicklung und sprach von einem "gedämpften Jahresauftakt". Dies werde aber überschattet von einem potenziellen Übernahmeangebot des Großaktionärs Ennoconn./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kontron Buy
Unternehmen:
Kontron 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,66 € 		Abst. Kursziel*:
19,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,79%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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