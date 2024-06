NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nike von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 116 auf 83 US-Dollar gesenkt. Der Bruttogewinn habe die Erwartungen trotz günstiger Umsatztrends im vierten Quartal in Nordamerika und dem chinesischen Raum verfehlt, schrieb Analyst Matthew Boss am Freitag nach dem Zwischenbericht und der Telefonkonferenz. Der Ausblick liege zudem deutlich unter dem Konsens. Die Trendwende beim Wachstum verzögere sich./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2024 / 05:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2024 / 05:26 / BST



