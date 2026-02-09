Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einer Investorenveranstaltung zu den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Ölkonzern habe zwar Fortschritte bei den Kosten erzielt, doch sei anzumerken, dass der Schwerpunkt inzwischen auf der Restrukturierung des Geschäfts und nicht mehr des Portfolios verlagert worden sei, schrieb Biraj Borkhataria am Montag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:38 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
32,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
27,84 £
Abst. Kursziel*:
14,92%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
KGV*:
-
