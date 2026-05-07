Shell Aktie
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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Sowohl die Ergebnisse als auch der zugrundeliegende Cashflow des Ölkonzerns hätten im ersten Quartal über den Erwartungen gelegen und die Dividende sei unerwartet erhöht worden, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings werde diese Dividendenanhebung auf Cash-Basis durch die Kürzung des Aktienrückkaufprogramms wieder mehr als wettgemacht./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
45,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31,50 £
|
Abst. Kursziel*:
42,83%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
31,40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,33%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
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KGV*:
-
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