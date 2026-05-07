LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Sowohl die Ergebnisse als auch der zugrundeliegende Cashflow des Ölkonzerns hätten im ersten Quartal über den Erwartungen gelegen und die Dividende sei unerwartet erhöht worden, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings werde diese Dividendenanhebung auf Cash-Basis durch die Kürzung des Aktienrückkaufprogramms wieder mehr als wettgemacht./ck/rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / GMT



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