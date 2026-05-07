Shell Aktie

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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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07.05.2026 13:44:43

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Sowohl die Ergebnisse als auch der zugrundeliegende Cashflow des Ölkonzerns hätten im ersten Quartal über den Erwartungen gelegen und die Dividende sei unerwartet erhöht worden, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings werde diese Dividendenanhebung auf Cash-Basis durch die Kürzung des Aktienrückkaufprogramms wieder mehr als wettgemacht./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
45,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
31,50 £ 		Abst. Kursziel*:
42,83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
31,40 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
43,33%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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