International Consolidated Airlines Aktie

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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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08.05.2026 18:35:09

International Consolidated Airlines Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 480 auf 465 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane rechnete in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung mit steigenden Kerosinkosten bis 2028 und passte seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) entsprechend nach unten an. Die Aktien der Fluggesellschaft seien weiterhin attraktiv bewertet./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:24 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
4,65 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
3,85 £ 		Abst. Kursziel*:
20,78%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3,85 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
20,78%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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