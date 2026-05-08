International Consolidated Airlines Aktie
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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 480 auf 465 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane rechnete in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung mit steigenden Kerosinkosten bis 2028 und passte seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) entsprechend nach unten an. Die Aktien der Fluggesellschaft seien weiterhin attraktiv bewertet./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
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Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
4,65 £
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
3,85 £
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Abst. Kursziel*:
20,78%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
3,85 £
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Abst. Kursziel aktuell:
20,78%
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Analyst Name::
Ruairi Cullinane
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KGV*:
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