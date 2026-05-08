NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 480 auf 465 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane rechnete in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung mit steigenden Kerosinkosten bis 2028 und passte seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) entsprechend nach unten an. Die Aktien der Fluggesellschaft seien weiterhin attraktiv bewertet./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:24 / EDT





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