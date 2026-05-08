Shell Aktie
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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Stetiges Abliefern, Kapitaldisziplin und verlässliche Aktionärsrenditen prägten bei dem Ölkonzern seit einigen Jahren den Investmentansatz, schrieb Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daran habe sich nichts geändert, auch wenn sich taktische Präferenzen ändern sollten. Dies bringe die Aktie nicht von ihrer längerfristigen Richtung ab./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
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Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
45,00 £
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
31,19 £
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Abst. Kursziel*:
44,28%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
31,19 £
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Abst. Kursziel aktuell:
44,28%
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Analyst Name::
Lydia Rainforth
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KGV*:
-
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