Intesa Sanpaolo Aktie

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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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08.05.2026 18:57:26

Intesa Sanpaolo Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Der Tenor des Managements sei optimistisch gewesen, schrieb Marco Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Obwohl die Ziele für 2026 unverändert geblieben seien, sehe er Aufwärtspotenzial./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
7,20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,82 € 		Abst. Kursziel*:
23,73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,62%
Analyst Name::
Marco Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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