SpaceX Aktie

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WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

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07.07.2026 16:30:59

SpaceX Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SpaceX mit "Buy" und einem Kursziel von 255 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Durch den Aufbau von Infrastrukturen in den Bereichen Transport, Konnektivität und Künstliche Intelligenz trage das Unternehmen dazu bei, die Menschheit auf mehrere Planeten zu bringen, schrieb Edison Yu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Transportwesen habe SpaceX erreicht, woran Regierungen jahrzehntelang gescheitert seien: große Raketen zuverlässig, wiederverwendbar und zunehmend erschwinglich zu machen ? mit dem Höhepunkt Starship. Ähnlich verhalte es sich mit Satelliten. Starlink habe sich zu einem Konnektivitätsnetzwerk für Verbraucher, Unternehmen und Regierungen entwickelt./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 09:33 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SpaceX Buy
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 255,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
132,66 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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