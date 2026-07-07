AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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07.07.2026 09:34:57

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Ein Blick auf die jüngst vom Brauereikonzern veröffentlichten Konsensschätzungen deute darauf hin, dass die Erwartungen für das zweite Quartal und das Jahr vernünftig seien, schrieb Edward Mundy am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Seine Prognosen für das organische operative Ergebniswachstum (Ebitda) sieht er für das Quartal etwas über, für das Jahr hingegen etwas unter dem Konsens./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 02:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 02:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70,80 € 		Abst. Kursziel*:
18,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,14%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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