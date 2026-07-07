Heidelberg Materials Aktie
|177,75EUR
|2,60EUR
|1,48%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
07.07.2026 12:29:16
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Der zunehmende Rückenwind bei Preisen/Kosten und Margen dürfte eine positive Gewinnentwicklung der europäischen Baustoffkonzerne begünstigen, schrieb Elodie Rall am Montag in ihrem Branchenkommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
178,25 €
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Abst. Kursziel*:
40,25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
177,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,53%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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