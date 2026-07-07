NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 480 auf 550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften zeigen, dass die europäischen Fluggesellschaften aus dem Krisenmodus heraus und optimistischer als bisher für den Rest des Jahres seien, schrieb Alex Irving am Dienstag in seinem Branchenausblick. Das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran scheine zu halten, was die Kerosinpreise als wichtigen Kostenfaktor begünstige, aber auch Kapazitätskürzungen im Winter unwahrscheinlicher mache. Irvings bevorzugte Titel sind IAG und Ryanair. Hier sei er für den operativen Gewinn (Ebit) beziehungsweise den Nettogewinn optimistischer als der Konsens. Bei Air France-KLM belasteten derweil die Bilanz und die Barmittelabflüsse weiter, und bei Easyjet stehe die Übernahme im Fokus. Die Lufthansa versuche sich derweil inmitten der Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften an einer Trendwende./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:19 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.