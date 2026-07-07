Rio Tinto Aktie

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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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07.07.2026 12:27:59

Rio Tinto Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 7300 Pence auf "Neutral" belassen. Bisher erschienen die Fortschritte beim im Dezember vorgelegten Plan für die Veräußerung von Aktivitäten im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar überschaubar, schrieb Myles Allsop am Montagnachmittag. Einige Prozesse habe der Bergbaukonzern aber wohl in Gang gebracht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
73,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
80,98 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
68,76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Myles Allsop 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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