ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 7300 Pence auf "Neutral" belassen. Bisher erschienen die Fortschritte beim im Dezember vorgelegten Plan für die Veräußerung von Aktivitäten im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar überschaubar, schrieb Myles Allsop am Montagnachmittag. Einige Prozesse habe der Bergbaukonzern aber wohl in Gang gebracht./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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