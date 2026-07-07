Redcare Pharmacy Aktie
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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheken Redcare und DocMorris hätten bei ihren Bestell-Apps im Juni einen Rückgang der aktiven Nutzer von jeweils um 6 Prozent zum Vormonat verzeichnet, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach der Datenauswertung. Allerdings habe sich die Marktstimmung deutlich verbessert: Beide Aktien hätten sich seit ihren Tiefstständen im März inzwischen mehr als verdoppelt./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:07 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
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Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
83,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68,90 €
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Abst. Kursziel*:
20,46%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
69,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,42%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
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KGV*:
-
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