NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheken Redcare und DocMorris hätten bei ihren Bestell-Apps im Juni einen Rückgang der aktiven Nutzer von jeweils um 6 Prozent zum Vormonat verzeichnet, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach der Datenauswertung. Allerdings habe sich die Marktstimmung deutlich verbessert: Beide Aktien hätten sich seit ihren Tiefstständen im März inzwischen mehr als verdoppelt./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.