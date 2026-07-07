Siemens Aktie
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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Andre Kukhnin am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
310,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
275,95 €
|
Abst. Kursziel*:
12,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
274,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,87%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
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