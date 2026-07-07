Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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07.07.2026 15:51:00

Henkel vz Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel vor Zahlen zum zweiten Quartal von 80 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Sparte Adhesive Technologies sollte von zusätzlichen Arbeitstagen, positiven Preiseffekten und einer starken Nachfrage aus dem Elektroniksektor profitiert haben, schrieb Thomas Maul in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Im Bereich Consumer Brands rechnet der Experte mit einer Fortsetzung des überdurchschnittlichen Wachstums im Haar-Segment. Die insgesamt zügige Weitergabe höherer Materialkosten helfe bei der Erreichung des Konzern-Ebit-Margenziels für das Geschäftsjahr 2026./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Kaufen
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
76,30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
76,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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