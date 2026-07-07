Alstom Aktie
|16,02EUR
|-0,11EUR
|-0,68%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Andre Kukhnin am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16,31 €
|
Abst. Kursziel*:
47,19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,86%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
|
09:28
|Handel in Paris: CAC 40 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
06.07.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
06.07.26
|Euronext-Handel CAC 40 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
06.07.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
06.07.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
03.07.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 schließt im Plus (finanzen.at)
|
03.07.26
|Börse Paris in Grün: So bewegt sich der CAC 40 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
03.07.26
|Euronext-Handel CAC 40 sackt am Mittag ab (finanzen.at)