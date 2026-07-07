DocMorris Aktie
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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 9,50 Franken auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheken Redcare und DocMorris hätten bei ihren Bestell-Apps im Juni einen Rückgang der aktiven Nutzer von jeweils um 6 Prozent zum Vormonat verzeichnet, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach Auswertung der Daten. Allerdings habe sich die Marktstimmung deutlich verbessert: Beide Aktien hätten sich seit ihren Tiefstständen im März inzwischen mehr als verdoppelt./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:07 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
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Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
9,50 CHF
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
9,08 CHF
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Abst. Kursziel*:
4,63%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
9,09 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
4,51%
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Analyst Name::
Martin Comtesse
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KGV*:
-
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