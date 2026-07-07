SpaceX Aktie

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WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

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07.07.2026 08:30:38

SpaceX Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 225 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Analyst Ken Herbert ist sich der mit den Weltraumambitionen des Unternehmens verbundenen Timing-Risiken bewusst, wie er am Dienstag schrieb. Er erwartet aber, dass die Marktstimmung von der nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei bahnbrechenden Errungenschaften, einem für 2035 prognostizierten Marktvolumen von fast 2 Billionen US-Dollar und nahezu unübertroffenen finanziellen Ressourcen profitieren werde. SpaceX stehe im Zentrum der weltraumgestützten Wirtschaft und der Künstlichen Intelligenz./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SpaceX Outperform
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 225,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
139,18 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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