SpaceX Aktie
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WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 225 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Analyst Ken Herbert ist sich der mit den Weltraumambitionen des Unternehmens verbundenen Timing-Risiken bewusst, wie er am Dienstag schrieb. Er erwartet aber, dass die Marktstimmung von der nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei bahnbrechenden Errungenschaften, einem für 2035 prognostizierten Marktvolumen von fast 2 Billionen US-Dollar und nahezu unübertroffenen finanziellen Ressourcen profitieren werde. SpaceX stehe im Zentrum der weltraumgestützten Wirtschaft und der Künstlichen Intelligenz./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
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Unternehmen:
SpaceX
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
$ 225,00
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
139,18 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Ken Herbert
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KGV*:
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