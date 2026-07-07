NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 225 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Analyst Ken Herbert ist sich der mit den Weltraumambitionen des Unternehmens verbundenen Timing-Risiken bewusst, wie er am Dienstag schrieb. Er erwartet aber, dass die Marktstimmung von der nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei bahnbrechenden Errungenschaften, einem für 2035 prognostizierten Marktvolumen von fast 2 Billionen US-Dollar und nahezu unübertroffenen finanziellen Ressourcen profitieren werde. SpaceX stehe im Zentrum der weltraumgestützten Wirtschaft und der Künstlichen Intelligenz./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:21 / EDT



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