SpaceX Aktie
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WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat SpaceX mit "Outperform" und einem Kursziel von 239 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die Bewertung des Raumfahrt- und KI-Unternehmens hänge maßgeblich vom Erfolg seiner Raketen-Startkapazitäten ab, wobei die Wertschöpfung vor allem durch KI-Anwendungen in orbitalen Rechenzentren generiert werde, schrieb Douglas S. Harned in seiner am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Zu den Kernrisiken zählt er den Hochlauf der Starship-Starts, die Verfügbarkeit von Halbleitern sowie die langfristige Nachfrage nach Rechenleistung./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
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Unternehmen:
SpaceX
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
$ 239,00
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
137,98 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Douglas S. Harned
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KGV*:
-
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