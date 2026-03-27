Symrise Aktie
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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Edward Hockin geht in einer am Freitag vorliegenden Studie auf vergleichbarer Basis davon aus, dass der Umsatz im ersten Quartal um 1,6 Prozent geschrumpft ist. Er erwartet im Laufe des Jahres eine Verbesserung des Absatzvolumens und der Preisentwicklung./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
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Unternehmen:
Symrise AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
100,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
72,28 €
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Abst. Kursziel*:
38,35%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
72,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,85%
|
Analyst Name::
Edward Hockin
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KGV*:
-
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