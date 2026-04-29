Symrise Aktie

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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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29.04.2026 12:07:19

Symrise Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der organische Umsatzrückgang des Aromen- und Duftstoffherstellers falle dank der Volumenentwicklung besser als erwartet und vom Unternehmen prognostiziert aus, schrieb Alex Sloane am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Wachstums- und Margenziele für 2026 habe Symrise bestätigt. In der zweiten Jahreshälfte lägen die Vergleichswerte aus dem Vorjahr niedriger, was für Vertrauen sorge./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:31 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
77,80 € 		Abst. Kursziel*:
4,11%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
75,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,48%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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