LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der organische Umsatzrückgang des Aromen- und Duftstoffherstellers falle dank der Volumenentwicklung besser als erwartet und vom Unternehmen prognostiziert aus, schrieb Alex Sloane am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Wachstums- und Margenziele für 2026 habe Symrise bestätigt. In der zweiten Jahreshälfte lägen die Vergleichswerte aus dem Vorjahr niedriger, was für Vertrauen sorge./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:31 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.