UBS Aktie

37,21EUR -0,08EUR -0,21%
UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 08:49:19

UBS Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Bei der schweizerischen Großbank zeigten einige Trends in die richtige Richtung, schrieb Anke Reingen am Dienstag. Dies könne im Verlauf des Jahres zu einer höheren Profitabilität und Aufwärtspotenzial für die Aktien sorgen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Outperform
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
36,99 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
33,95 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten