UBS Aktie
|37,44EUR
|0,55EUR
|1,49%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
30.04.2026 12:44:07
UBS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 39 Franken auf "Buy" belassen. Benjamin Goy attestierte den Schweizern in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion einen starken Quartalsbericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Buy
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
39,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,49 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UBS
|
30.04.26
|Aufschläge in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Zürich: SMI liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
30.04.26