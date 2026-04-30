FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für UBS nach Zahlen zum ersten Quartal von 40 auf 39 Franken gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Das starke Jahresviertel belege das Ergebnispotenzial der schweizerischen Großbank, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Donnerstag. Mit einem Gewinnanstieg um 80 Prozent sei UBS sehr stark in das neue Jahr gestartet./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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