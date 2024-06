FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Yara von 340 auf 290 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die am 19. Juli anstehenden Quartalszahlen des Düngerkonzerns dürften einen 90-prozentigen operativen Ergebnisanstieg (Ebitda) zum Vorjahr belegen, schrieb Analyst Tristan Lamotte in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seine Margenschätzung liege etwas über dem Wert für das Auftaktquartal. Yara dürfte zudem zwar keine konkreten Aussagen zu den Jahreszielen machen, sich aber erfahrungsgemäß optimistisch zeigen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2024 / 07:45 / CET





