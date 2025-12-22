HORNBACH Aktie

85,00EUR 0,80EUR 0,95%
HORNBACH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

22.12.2025 07:44:11

HORNBACH Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 90 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Baumarktkonzerns sei weitgehend so wie von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie sei jedoch etwas schwächer gewesen als gedacht aufgrund einer größeren Zinsbelastung und Gegenwind von der Währungsseite./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HORNBACH Holding Hold
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
84,20 € 		Abst. Kursziel*:
4,51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
84,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,77%
Analyst Name::
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:44 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
