Douglas Aktie
|11,90EUR
|-0,20EUR
|-1,65%
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
Douglas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) der Parfümeriekette hätten weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Yashraj Rajani in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
12,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
11,94 €
|
Abst. Kursziel*:
4,69%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
11,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,04%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
