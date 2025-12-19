DHL Group Aktie

46,78EUR 0,22EUR 0,47%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

19.12.2025 11:36:47

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Wettbewerbers FedEx zeigten anhaltend günstige Preisentwicklungen, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verbesserten sich die Volumina im internationalen Handel. Dies sei ein positives Signal für DHL Express zum saisonalen Höhepunkt des Geschäfts./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
53,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46,88 € 		Abst. Kursziel*:
14,12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,37%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

