AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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25.11.2026 23:23:01
2 Billionaire Funds Dumped AMD Last Quarter. Is It a Sell?
AMD (NASDAQ:AMD) has been a fantastic stock to own in 2026. The stock has risen around 100% so far, though it was up 200% at the start of October. AMD became a popular choice for many investors, including the smart money in hedge funds. However, now that the latest round of 13-F filings has come out, it's clear that selling AMD has become a trend among fund managers.
Two major funds sold all of their shares during the third quarter: Appaloosa Management, run by David Tepper, and Coatue Management, run by Philippe Laffont. When giant funds like this sell, it's normally time to start thinking about selling your shares as well. So, is it time to move on from AMD stock?
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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19.11.26
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19.11.26
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