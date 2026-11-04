AMD Aktie
|462,95EUR
|29,45EUR
|6,79%
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD von 700 auf 675 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht vor allem den starken Ausblick des Chipkonzerns. Die enorme Nachfrage aus dem Bereich der KI-Rechenzentren sorge 2027 für 80-prozentiges Wachstum - trotz des Gegenwinds im PC-Bereich. Sein Kursziel senkte Schneider aber etwas aufgrund der zuletzt geringeren Branchenbewertung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 675,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 483,90
|
Abst. Kursziel*:
39,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 483,90
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,49%
|
Analyst Name::
James Schneider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
03.11.26
|KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an - Aktie legt nachbörslich kräftig zu (dpa-AFX)
|
03.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
03.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
03.11.26
|Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 bricht ein (finanzen.at)
|
28.10.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|462,95
|6,79%
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|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG